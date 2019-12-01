Crecimiento de la UMSNH, por buen manejo de ingresos propios y generados de las directoras y directores de las dependencias

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre de 2026.- El crecimiento que registra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es resultado del trabajo conjunto y del manejo responsable de los ingresos propios por parte de directoras y directores de escuelas, facultades e institutos. Los recursos generados por las propias dependencias han permitido atender sus necesidades, mantener su operatividad e impulsar mejoras que, en conjunto, fortalecen a la institución.

La rectora Yarabí Ávila González ha señalado que la fortaleza de la Casa de Hidalgo se construye con la participación de toda su comunidad y con una administración eficiente de los recursos. En este sentido, el tesorero Enrique Eduardo Román ha destacado que el ejercicio responsable de los ingresos propios permite que cada dependencia determine sus prioridades y traduzca sus recursos en acciones concretas para su fortalecimiento, tanto en infraestructura como en sus actividades sustantivas.

Un ejemplo de este esfuerzo colectivo es la inversión en infraestructura deportiva, realizada con aportaciones de las distintas dependencias nicolaitas. Así, el avance de la Universidad Michoacana no responde a un esfuerzo aislado, sino a la suma de decisiones responsables, trabajo coordinado y recursos bien administrados por quienes encabezan cada dependencia, consolidando una institución que crece con el esfuerzo de todas y todos.