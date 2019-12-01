Crece matrícula de la facultad de Medicina de la UAQ en un 50%

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 18:11:52

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- Por primera vez en 22 años, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) incrementará en un 50 por ciento su matrícula para la Licenciatura en Medicina, al pasar de 60 a 90 estudiantes por semestre a partir del periodo 2026.

Rodrigo Miguel González Sánchez, director de la facultad explicó que el aumento responde al crecimiento poblacional en el estado y al llamado de las autoridades universitarias y de salud para fortalecer la formación de médicos.

Menciono que el nuevo esquema contempla un turno vespertino con 30 alumnos adicionales, además de los 60 que se mantienen en el turno matutino, garantizando que el incremento no afectará la calidad académica ni los estándares de acreditación.

Además del incremento en Medicina, el director informó que la Licenciatura en Optometría duplicará su matrícula, al pasar de 15 alumnos por año a 15 por semestre.

Destacó que desde la fundación de la Facultad de Medicina en 1978, la UAQ ha mantenido su posición entre las cinco principales universidades públicas del país en indicadores de excelencia académica como el ENARM y el EGEL, con acreditaciones vigentes del COMAEM y los CIEES.