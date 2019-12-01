Convocatoria para integrarse al grupo de porristas de la UMSNH es permanente 

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- Las puertas del selectivo de porristas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) están abiertas para las y los interesados en integrarse, así lo compartió Dayana Sánchez, entrenadora del grupo de animación que es mixto.

“La convocatoria está abierta de manera permanente, nuestro horario de entrenamiento es lunes, martes y miércoles de 5 a 7 de la tarde en el Estadio Universitario Hidalgo. El requisito es tener muchas ganas y ser estudiante nicolaita, aceptamos alumnas y alumnos de preparatorias, licenciaturas, hasta posgrados”.

La coach aseguró que para formar parte del grupo de animación no es necesario tener experiencia, incluso compartió que a muchas personas les cambia la perspectiva.

“Pueden venir sin tener ningún conocimiento sobre lo que es ser porrista, algunas personas llegan con la noción de que es como una tabla rítmica, pero ya cuando entran al selectivo ven que es muchísimo más, yo creo que lo menos que hacemos es bailar, es acondicionamiento físico, hacer pirámides, hacer gimnasia artística”.

Finalmente, Dayana Sánchez compartió lo que implica ser la entrenadora de porristas y los beneficios que se pueden tener al practicar esta actividad. “Es una misión grandísima ser entrenadora de un selectivo como este, es tener vocación, liderazgo, pero sobre todo humanidad, ya que todos tenemos una vida aparte de ser atletas”.