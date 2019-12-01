Convoca UTEQ a participar en el proyecto Muros Con Ciencia

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), en conjunto con la Delegación Epigmenio González y la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro, convocan a los artistas gráficos y/o urbanos de la ciudad y a estudiantes a participar en el proyecto “Muros con Ciencia #OrgullosaMenteUTEQ”, cuya recepción de propuestas es hasta el 22 de agosto.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la cultura de paz y difundir la oferta educativa de la UTEQ mediante la intervención artística de 71 muros situados en los alrededores de la Universidad, donde las y los participantes podrán plasmar su creatividad abordando temáticas relacionadas con la paz, ciencia, tecnología, innovación, industria, automotriz o medio ambiente, entre otras.

Las y los interesados deben ser mayores de 18 años, tener experiencia previa en el arte urbano, considerar un grupo de hasta cinco personas y conocer la oferta educativa que ofrece la UTEQ, misma que puede ser consultada, a través del sitio de internet: https://www.uteq.edu.mx/Aspirante/OfertaEducativa.aspx

El boceto se debe entregar en físico para un mural de 3.00x2.60 metros, presentado en una hoja carta, únicamente con imágenes, sin palabras o frases, sin hacer alusión a ningún tipo de manifestación de violencia o adicción. La intervención de los murales se llevará a cabo en el mes de octubre.

Para mayor información podrán comunicarse a los teléfonos: 442 129 0513 y al 446 138 3550, a los correos: angel.espinosa@uteq.edu.mx y rosa.martinez@uteq.edu.mx; o bien, presentar su propuesta en la oficina de Vinculación Comunitaria, ubicada en el edificio de Idiomas de la UTEQ, en Av.. Pie de la Cuesta #2501, colonia Unidad Nacional, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.