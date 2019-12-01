Convoca UTEQ a participar en el proyecto Muros Con Ciencia

Convoca UTEQ a participar en el proyecto Muros Con Ciencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 20:25:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), en conjunto con la Delegación Epigmenio González y la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro, convocan a los artistas gráficos y/o urbanos de la ciudad y a estudiantes a participar en el proyecto “Muros con Ciencia #OrgullosaMenteUTEQ”, cuya recepción de propuestas es hasta el 22 de agosto.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la cultura de paz y difundir la oferta educativa de la UTEQ mediante la intervención artística de 71 muros situados en los alrededores de la Universidad, donde las y los participantes podrán plasmar su creatividad abordando temáticas relacionadas con la paz, ciencia, tecnología, innovación, industria, automotriz o medio ambiente, entre otras.

Las y los interesados deben ser mayores de 18 años, tener experiencia previa en el arte urbano, considerar  un grupo de hasta cinco personas y conocer la oferta educativa que ofrece la UTEQ, misma que puede ser consultada, a través del sitio de internet: https://www.uteq.edu.mx/Aspirante/OfertaEducativa.aspx

El boceto se debe entregar en físico para un mural de 3.00x2.60 metros, presentado en una hoja carta, únicamente con imágenes, sin palabras o frases, sin hacer alusión a ningún tipo de manifestación de violencia o adicción. La intervención de los murales se llevará a cabo en el mes de octubre.

Para mayor información podrán comunicarse a los teléfonos: 442 129 0513 y al 446 138 3550, a los correos: angel.espinosa@uteq.edu.mx y rosa.martinez@uteq.edu.mx; o bien,  presentar su propuesta en la oficina de Vinculación Comunitaria, ubicada en el edificio de Idiomas de la UTEQ, en Av.. Pie de la Cuesta #2501, colonia Unidad Nacional, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Difunden video de secuestro y balacera en Zinapécuaro, Michoacán; autoridades dijeron que fue un falso reporte
Fallece menor a causa de sarampión en Chihuahua; suman ya 14 muertos en la entidad  
En la comunidad Loma de Zempoala de Yuriria, Guanajuato liberan a persona privada de la libertad tras enfrentamiento armado
Ingeniero es privado de su libertad afuera de una secundaria en Nuevo León
Más información de la categoria
En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Otorga Gobierno de Quiroga tinacos a bajo costo para las familias del municipio
Nomina tu mejor experiencia para los premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Comentarios