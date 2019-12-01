Convoca UAQ a estudiar Manejo de Alimentos y Cultura del Vino, en Tequisquiapan  

Tequisquiapan, Queretaro, a 17 de septiembre del 2025. - La Facultad de Filosofía (FFi) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) lanzó la convocatoria de admisión para Técnico Superior Universitario en Manejo de Alimentos y Cultura del Vino (TSU MACV), que se imparte en el campus Tequisquiapan, para el ciclo enero-junio 2026, cuya recepción de documentos digitalizados concluye el 03 de octubre del presente año.

Este plan académico tiene como objetivo la formación de profesionistas capacitados para desarrollarse en actividades de preparación de platillos, gestión de negocios gastronómicos, vinícolas y de servicio; podrán ocupar cargos tanto operativos como administrativos en establecimientos con giros comerciales de comida, hospedaje y vitivinícola. También podrán auto emplearse o emprender en dichos rubros.

Las personas egresadas tendrán conocimientos en técnicas culinarias nacionales e internacionales, saberes relacionados a la cultura del vino, su servicio, cata y maridaje, así como aprendizaje sobre mercadotecnia y ventas. Además, habilidades para vincularse al ejercicio gastronómico y del vino en diferentes espacios y niveles del sector; y valores de equidad, ética y perspectiva de género, responsabilidad social e integridad.



El coordinador del TSU, Dr. Rodrigo Sánchez García, expresó que actualmente existen tres generaciones de este proyecto y comentó que se ofertarán 63 plazas, invitando a las y los jóvenes de la región a participar e impulsar la gastronomía de la zona, que se distingue por sus sabores y su variedad, sin perder de vista el trascendental papel que juega la cultura del vino en Tequisquiapan.



El TSU MACV aporta la sección práctica de la carrera con una capacitación de dos años en los cuales se promueven las bases de esta profesión, tales como técnicas culinarias, cocina internacional, dulcería mexicana, panadería, y repostería. Este es parte del compromiso de la UAQ por llevar planes educativos pertinentes para la sociedad. La convocatoria puede consultarse en https://n9.cl/xw85a.