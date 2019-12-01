Consolida UTC alianza con Grupo MESS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 07:58:56

Corregidora, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Con la finalidad de fortalecer las herramientas de formación profesional y consolidar la vinculación entre la academia y la industria a través de prácticas profesionales, capacitaciones y proyectos conjuntos, el rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, encabezó la firma de un convenio de colaboración con Grupo MESS Servicios Metrológicos.

El cual fue representado por su director Operativo, Iván Méndez García, y la directora de MESSEN Academy, María Guadalupe Granada.

Las y los estudiantes, principalmente de la Ingeniería en Mecatrónica y Mantenimiento Industrial de la UTC, contarán con acceso directo a capacitación con estándares reales de calidad, metrología y manufactura avanzada, incrementando su empleabilidad y pertinencia profesional.