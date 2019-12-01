Consolida UTC alianza con Grupo MESS

Consolida UTC alianza con Grupo MESS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 07:58:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Con la finalidad de fortalecer las herramientas de formación profesional y consolidar la vinculación entre la academia y la industria a través de prácticas profesionales, capacitaciones y proyectos conjuntos, el rector de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Alberto Lugo Ledesma, encabezó la firma de un convenio de colaboración con Grupo MESS Servicios Metrológicos.

El cual fue representado por su director Operativo, Iván Méndez García, y la directora de MESSEN Academy, María Guadalupe Granada.

Las y los estudiantes, principalmente de la Ingeniería en Mecatrónica y Mantenimiento Industrial de la UTC, contarán con acceso directo a capacitación con estándares reales de calidad, metrología y manufactura avanzada, incrementando su empleabilidad y pertinencia profesional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras
Trágico accidente en Paseo de la República, cobró la vida de papá e hijo en Querétaro
Se han reducido 56% los delitos de alto impacto en la entidad con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio
Comentarios