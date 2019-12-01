Consejo Universitario endurece sanciones contra personas generadoras de violencia de género y sexual 

Consejo Universitario endurece sanciones contra personas generadoras de violencia de género y sexual 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 17:52:01
Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2025.- El Consejo Universitario presidido por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, aprobó nuevas acciones para endurecer sanciones contra personas generadoras de violencia de género y de agresiones sexuales que se puedan presentar al interior de la casa de estudios.

Las y los integrantes acordaron trabajar en unidad, refrendando que no se tolerará ningún tipo de violencia en la institución. Coincidieron en que se deben endurecer las acciones emprendidas en la Máxima Casa de Estudios para impedir que se cometan actos que puedan lacerar a nuestra comunidad.

Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de la UMSNH, la cual se llevó a cabo la noche del viernes 12 de diciembre, el pleno aprobó por unanimidad que el Abogado General, la Contraloría y las y los Defensores de los Derechos Humanos Universitarios realicen revisiones aleatorias en todos los espacios universitarios, incluidos cúbicos, despachos, oficinas privadas y todo espacio académico y administrativo que pertenezca a la Casa de Hidalgo, mismos que además se deberán encontrar abiertos en todo momento cuando se encuentren en ellos. 

A la par, se autoriza para que la Rectoría a través de la Secretaría General implemente, organice y cree un grupo especialización de seguridad universitaria especializado en atención de violencia de género, el cual deberá ser integrado únicamente por mujeres.

Aunado a ello, las y los consejeros aprobaron que se instaure el protocolo de ingreso a los espacios universitarios; se acordó también, el control de las llaves para acceso a los edificios, cubículos y espacios por parte de la Dirección de Patrimonio y se prohíbe que usen medios, espacios y/o canales que no sean institucionales, y sólo sea el uso de medios oficiales y/o autorizados.

El pleno también acordó que se utilicen los medios de comunicación institucionales para la difusión de la información y que cada escuela, facultad e instituto deberá presentar su plan de escuela segura antes de iniciar el semestre, y que se realice una campaña masiva de comunicación sobre prevención de la violencia.

