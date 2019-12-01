Conoce la oferta educativa de la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- Las primeras tres sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Michoacán tienen una amplia oferta educativa, una opción de formación superior gratuita, bajo una visión que prioriza el bienestar de la comunidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, al acompañar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en rueda de prensa.

En la sede de Zitácuaro, la oferta académica incluye programas diseñados para atender necesidades sociales y regionales. Los estudiantes pueden optar por las licenciaturas en Psicología y Turismo comunitarios, Gestión Ambiental Sostenible, Contaduría y Finanzas, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, además de la Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Por su parte, la sede ubicada en el municipio de Zacapu presenta una formación orientada a la innovación tecnológica y el desarrollo urbano. La oferta se integra con las licenciaturas en Ciencias de Datos para Negocios, Tecnologías de la Información y Comunicación, y la Ingeniería en Inteligencia Artificial. También se imparten programas en Derecho y Seguridad Ciudadana, Administración y Comercio, y Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

En cuanto a la sede en Múgica, la titular de la SEE detalló que se contará con opciones educativas que fortalecen la administración y el entorno sustentable. Con esto los jóvenes de la región de Tierra Caliente tienen acceso a las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Administración y Comercio, y Gestión Ambiental Sostenible. De igual manera, se mantienen disponibles las carreras de Psicología Comunitaria, Derecho y Seguridad Ciudadana, junto con la Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Finalmente, la secretaria de Educación recordó que estas tres sedes iniciarán sus actividades académicas en el mes de marzo, mientras que para septiembre lo harán en Ario y Uruapan. La selección de estas carreras responde a un modelo educativo que busca el desarrollo integral desde el territorio, alejándose de los esquemas tradicionales de competencias individuales para enfocarse en el beneficio colectivo.