Conoce 5 ventajas competitivas para estudiar Derecho

Guadalajara, Jalisco, 14 de julio del 2025.- ¿Estás por elegir universidad y quieres asegurarte de tomar la mejor decisión? Si te interesa la carrera de Derecho, en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) encontrarás mucho más que clases: vivirás una formación conectada con el mundo real, con alto prestigio, empleabilidad y oportunidades globales.

Descubre las 5 razones por las que estudiar Derecho en la UAG te dará una ventaja competitiva en el mundo profesional.



1.- Educación con visión internacional: Desde el primer semestre tendrás acceso a contenido enriquecido con Arizona State University (ASU), la universidad #1 en innovación en Estados Unidos. Además, serás parte de una red global de universidades a través de CINTANA Education, que eleva tu preparación a un nivel internacional desde el aula.



2.- Alta empleabilidad desde el inicio: Con un modelo académico alineado a las necesidades del mercado laboral, el 80 por ciento de los egresados de la UAG logra integrarse al mundo profesional rápidamente. La formación no es solo teórica, sino que se enfoca en prepararte para destacar en despachos, empresas, gobierno y organizaciones.



3.- Más de mil 500 horas de práctica profesional: ¿Quieres aprender haciendo? En Derecho UAG tendrás la oportunidad de realizar más de mil 530 horas de prácticas profesionales en más de 270 instituciones públicas y privadas, desde juzgados y fiscalías hasta notarías y empresas. Tu currículum crecerá con experiencia real incluso antes de egresar.



4.- Profesores que ejercen lo que enseñan: Tus clases serán impartidas por magistrados, jueces, notarios y abogados en activo, lo que te permitirá conocer casos reales, tendencias actuales del Derecho y recibir mentoría directa de quienes viven el ejercicio legal todos los días.



5. Certificaciones que fortalecen tu perfil: Durante la carrera podrás obtener certificaciones clave como Resolución de Conflictos del Instituto de Justicia Alternativa y el ASU Certificate in Innovation. Además de microcredenciales internacionales que potencian tus habilidades tecnológicas, de análisis y gestión. Estas herramientas te diferenciarán de otros candidatos en el mundo laboral.



Pero eso no es todo, la carrera de Derecho de la UAG es un programa acreditado por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (CONAED) y cuenta con alianzas con la Barra Mexicana de Abogados, la Procuraduría Social del Estado y el Consejo de la Judicatura.

Y para complementar tu formación, la UAG tiene laboratorios jurídicos, simuladores de juicios y recursos tecnológicos avanzados para una formación práctica y efectiva, uno de ellos es la Sala de Juicios Orales, un lugar donde podrás aprender en un entorno muy parecido al real.



¡Estudia Derecho en la UAG!

La Licenciatura en Derecho de la UAG no solo te forma como abogado; te impulsa como líder con ética, estrategia y compromiso social. Si buscas una carrera que te permita transformar tu entorno, defender causas y crecer profesionalmente dentro y fuera de México, este es tu lugar.