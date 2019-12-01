Concluye Diplomado de Técnicas y Estrategias en Ventas en la UTEQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:25:53

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- En la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) finalizó el Diplomado en Técnicas y Estrategias en Ventas, perteneciente al área de Educación Continua.

En el cual 14 participantes adquirieron habilidades para aplicar procesos y tácticas de venta de manera práctica y con contenidos actuales, a lo largo de 120 horas de capacitación.

Dicho programa estuvo integrado por seis módulos con temáticas como: Introducción al Arte de las Ventas; Métodos, Técnicas y Estrategias; Ventas Digitales; Presupuestos; Servicios Postventa y, en el último módulo, las y los participantes obtuvieron la certificación en el Estándar EC0305: Atención y Servicio al Cliente, otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).