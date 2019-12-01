Concluye Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro Ferias Vocacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 07:38:57

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de dar a conocer las diferentes alternativas que ofrece el sistema educativo de nivel superior, personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) realizó la última Feria Vocacional del semestre 2025 B, del 3 al 19 de noviembre.

Con el que se impactó a más cinco mil estudiantes de quinto semestre de 20 planteles de todo el Estado y con la participación de más de 50 instituciones de educación superior públicas y privadas.

La mayoría de estas Universidades mantienen convenios de colaboración con COBAQ, los cuales incluyen pase automático, becas y diversos beneficios que fortalecen las oportunidades de la comunidad escolar para ingresar y permanecer en la educación superior.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de acompañar a la juventud en la construcción de su proyecto de vida, brindándoles información, herramientas y oportunidades para tomar decisiones formativas con visión de futuro.