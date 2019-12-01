Con importantes aportaciones, se va Osvaldo Ruiz a la Dirección General del Conalep Michoacán

Con importantes aportaciones, se va Osvaldo Ruiz a la Dirección General del Conalep Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 19:06:36
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Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- Con grandes resultados obtenidos y la satisfacción de haber cumplido con el propósito de contribuir desde la educación al desarrollo de miles de jóvenes, Osvaldo Ruiz Ramírez dejó la Dirección General del Conalep Michoacán. 

“Me voy con la satisfacción de haber cumplido y con la certeza de que, gracias al trabajo en equipo y al respaldo del gobierno de Alfredo Ramirez Bedolla, logramos importantes avances para el fortalecimiento del Conalep Michoacán. Entre ellos destacan la conciliación del Modelo Mexicano de Formación, el crecimiento histórico de la matrícula escolar y el fortalecimiento de la vinculación con los sectores productivo y social”, expresó.

Agregó: “Esta etapa concluye para mí con gratitud y orgullo por los resultados alcanzados, pero también con el compromiso de seguir aportando desde cualquier espacio al desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. Son tiempos de definiciones claras, por lo que me dedicaré de tiempo completo al fortalecimiento del movimiento del cual soy parte y a la defensa de la Cuarta Transformación”.

Esta renuncia tiene carácter irrevocable y con la cual Osvaldo Ruiz reafirma el compromiso de actuar con transparencia, responsabilidad y apego estricto a las reglas que rigen el servicio público.

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