Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2026.- Con la participación de más de 250 jóvenes de diversos puntos del estado, este lunes se realizó en el Estadio Universitario Hidalgo la visoría del Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil, que busca reforzar su plantilla durante la pausa invernal de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

"Nos da mucha alegría ver tantos chavos, porque eso habla del gran proyecto que tuvo a bien nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila González, de generar, con José Luis Higuera, y que se ha convertido en un foco de atención en el tema del gran talento que hay en Michoacán para poder llegar a ser parte de Atlético Morelia y de la Universidad Michoacana", comentó Gustavo Farías, técnico de los Zorros.

El estratega nicolaita y quien estuvo al frente de la captación de talento compartió que el evento estuvo dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años con la intención de seguir siendo semillero no solo de los Zorros, sino también del equipo de Liga de Expansión.

"Tenemos chicos de 14, 15 y 16 años en esta prueba, no está abierto para todos, simplemente para los más pequeños, porque estamos buscando estas edades que son algunas de las que te exige la Tercera División. Hay que irlos metiendo a la cultura universitaria, a la cultura nicolaita y de ahí que vayan creciendo y desarrollándose en el fútbol profesional".

Por último, Farías Echenique reiteró que no se busca una reforzar alguna posición específica y tampoco se pretende integrar a un número determinado de jugadores, pero se quedarán con jóvenes con talento y ganas de sobresalir.

"No tenemos un límite ni mínimo, ni máximo, el fútbol es así, el alto rendimiento exige tener mucho talento y en ese sentido, si tenemos uno, tenemos 10 y es necesario registrarlo, lo vamos a hacer. No es que estemos buscando nada más uno o dos, si encontramos más jugadores que nos puedan apoyar a que siga este equipo peleando por los primeros lugares, les vamos a abrir un lugar", compartió.

Cabe mencionar que los futbolistas elegidos en esta visoría estarán algunos días a prueba con el equipo de Tercera División para determinar quiénes se integrarán de manera definitiva a la plantilla y serán registrados para la segunda vuelta de la Liga TDP que, tras la pausa invernal, se reanudará en enero de 2027.