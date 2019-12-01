Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- Con el reconocimiento del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continuará ejerciendo plenamente su autonomía y salvaguardando los derechos de su comunidad, señalaron el rector, Miguel Ángel Villa Álvarez, y la secretaria general, Erika Jenny González Mejía.

Ante la difusión de información relacionada con la supuesta imposición de multas a consejeras y consejeros estudiantes, las autoridades universitarias hicieron un llamado a la comunidad nicolaita a mantener la tranquilidad y la confianza en sus instituciones, al reiterar que las actuaciones de la Universidad se han sustentado en el marco constitucional y en la normativa universitaria.

Destacaron que el Gobierno de México ha estado atento al proceso que vive la Casa de Hidalgo, como lo ha manifestado públicamente la presidenta de la República al reconocer el ejercicio democrático impulsado al interior de la institución.

En este sentido, Villa Álvarez y González Mejía refrendaron su confianza en las instituciones federales y en los canales de comunicación y acompañamiento que se han establecido para preservar la estabilidad institucional, el respeto a la autonomía universitaria y los derechos de la comunidad nicolaita.

Las autoridades universitarias fueron enfáticas al señalar que no se tolerará ningún acto de intimidación, amenaza o represalia contra quienes han participado legítimamente en la vida democrática de la Universidad, por lo que cualquier conducta que vulnere sus derechos será puesta en conocimiento de las instancias competentes.

Asimismo, lamentaron que se pretenda generar incertidumbre entre las y los estudiantes mediante la difusión de información que busca perturbar la estabilidad de la institución, particularmente en vísperas del inicio de la semana de exámenes finales.

La administración universitaria reiteró que continuará privilegiando la interlocución con el Gobierno Federal, la legalidad y la responsabilidad institucional como ejes fundamentales para la conducción de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán.

Finalmente, el rector y la secretaria general refrendaron su compromiso de proteger los derechos de la comunidad nicolaita, con la certeza de que la defensa de la autonomía universitaria encontrará siempre en la legalidad y en la fortaleza de las instituciones sus principales aliados.