Con el Programa Data se reducen gastos escolares, mañana último día para registrarse: Iemsysem

Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- El Programa Data Datos Gratis garantiza acceso gratuito a internet y representa un apoyo directo para las y los estudiantes al eliminar uno de los gastos más constantes del ciclo escolar, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

La funcionaria destacó que para muchas familias el pago de recargas o del servicio de internet significa un gasto significativo. Con esta iniciativa, la comunidad estudiantil y sus hogares dejarán de enfrentar esa preocupación, lo que generará un impacto positivo en la economía del hogar y reducirá la presión financiera.

Asimismo, señaló que la plataforma data.michoacan.gob.mx permanece abierta para el registro de alumnos; sin embargo, recordó que el plazo vence mañana, domingo 8 de marzo. El objetivo es asegurar que nadie se quede fuera y que todos los estudiantes de bachillerato y universidades públicas del estado accedan a este beneficio.

“La conectividad permanente significa más y mejores oportunidades de aprendizaje. Las y los alumnos podrán consultar información académica actualizada en cualquier momento, utilizar plataformas educativas complementarias y fortalecer sus tareas e investigaciones”, declaró la titular del Iemsysem.

Por último, destacó que el programa facilitará la participación activa en clases en línea e híbridas, así como en esquemas de autoaprendizaje, y posibilita acceder a cursos, certificaciones y microcredenciales que fortalecen el perfil profesional del estudiantado desde el bachillerato hasta la universidad.