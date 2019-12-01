Con 50 años de Radio y TV Nicolaita, nos invita a mirar al futuro: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 07 de julio de 2026.- Celebrar 50 años de Radio y TV Nicolaita, nos invita a mirar al futuro, a tener un compromiso mucho más grande con esta radiodifusora y con nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), afirmó la rectora Yarabí Ávila González.

Acompañada del locutor y fundador de la radiodifusora, don Humberto Méndez Campos, del secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Miguel Ángel Villa Álvarez y de la jefa del Departamento de Radio y TV Nicolaita, Guadalupe Santacruz Esquivel, la rectora hizo entrega de reconocimientos a trabajadoras y trabajadores de la estación.

En este marco, la rectora señaló que hoy se celebra un acontecimiento que llena de orgullo a la casa de estudios, al referir que cinco décadas de historia de la radiodifusora de la UMSNH, representan mucho más que el paso del tiempo, representan miles de voces, incontables historias, ideas compartidas, conocimientos transmitidos y un compromiso permanente con la educación, la cultura y el servicio a la sociedad.

Radio Nicolaita, añadió, ha sido una ventana abierta al pensamiento universitario, acompañando la vida académica de generaciones de estudiantes, ha difundido el conocimiento que se produce en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, ha promovido el arte y la cultura y ha dado un espacio al diálogo respetuoso, la pluralidad de ideas y a la libertad de expresión que distinguen a una universidad pública comprometida con su pueblo.

Ávila apuntó que las radios universitarias ocupan un lugar único dentro de la educación superior, al referir que son esos laboratorios de aprendizaje para las y los estudiantes, los espacios de divulgación científica y cultural, así como los puentes entre la universidad y la sociedad, “a través de ellas, por supuesto que el conocimiento deja las aulas para convertirse en un bien público al alcance de todas y de todos”.

Sostuvo que la historia de Radio Nicolaita está profundamente ligada a la evolución de la Universidad Michoacana y al compromiso social que caracteriza el nicolaicismo, “durante 50 años, esta emisora ha sabido adaptarse a las épocas, ha transitado desde las formas tradicionales, hasta las formas digitales. Ninguna institución cumple 50 años por casualidad, es resultado del trabajo en equipo, de la sensibilidad y del compromiso con nuestra Universidad”.

Detrás de ello, agregó, está el logro de todas y de todos ustedes, hombres y mujeres, y las nuevas generaciones a quien da mucho gusto ver y que han dedicado su talento, su creatividad y la vocación de servir para hacer que Radio Nicolaita sea una emisora respetada y querida.

“Nosotros seguiremos teniendo ese gran compromiso porque se lo debemos a quienes la fundaron, se lo debemos a todas y a todos ustedes que trabajan todos los días y que lo hacen con gran amor, y seguiremos buscando fortalecerla. Felicidades por este gran aniversario, que muchas generaciones más sigan construyendo los sueños que otros empezaron”, sostuvo la rectora.

En su turno, la jefa del Departamento de Radio y TV Nicolaita, Guadalupe Santacruz Esquivel, reconoció el apoyo de la rectora Yarabí Ávila para mejorar las condiciones del área a su cargo, con la renovación del equipo de cómputo, así como de la imagen digital, la actualización de la barra programática, entre otros aspectos, lo que dijo, ha permitido llegar a más audiencia y ofrecer un contenido acorde a los nuevos tiempos.

En este sentido, consideró que aún hay áreas de oportunidad en las que se debe continuar trabajando para poder seguir llevando a la sociedad el quehacer académico, cultural, artístico, de investigación y científico de la Universidad, y a su vez, contribuir a generar una nueva cultura de paz, respeto y equidad. “Radio Nicolaita cumple hoy 50 años y qué mejor que celebrarlo reconociendo a quienes la han hecho posible, las y los trabajadores, las y los colaboradores”, comentó.

Por su parte, Eréndira Cecilia Valladares Campos, en representación de las y los trabajadores de Radio y TV Nicolaita, manifestó su satisfacción de celebrar los 50 años de vida de la radiodifusora, tras señalar que hay un gran compromiso con la responsabilidad de representar y ser el medio por el que la UMSNH da cuenta a la sociedad de las actividades universitarias, al tiempo que solicitó a las autoridades que sigan apoyando a la estación para implementar las tecnologías emergentes para que esta loable actividad de Radio y TV Nicolaita tenga vida infinita.