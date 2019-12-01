Comunidad nicolaita participa activamente en clases virtuales 

Comunidad nicolaita participa activamente en clases virtuales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:54:39
Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Estudiantes y docentes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) participaron activamente en las actividades académicas que se desarrollaron de manera virtual este lunes en escuelas, facultades e institutos nicolaitas.

De igual forma, funcionariado y personal administrativo realizaron reuniones en línea para dar seguimiento a los acciones y proyectos de cada una de las áreas, con el objetivo de que el trabajo al interior de la institución no se detenga. 

Tal y como se dio a conocer, la UMSNH determinó que este lunes las clases en los diversos niveles educativos se impartieran de forma virtual, tras los hechos ocurridos recientemente y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad nicolaita, de esta forma, las actividades se llevaron a cabo en línea en las distintas dependencias con el compromiso de todas y todos los universitarios. 

Las autoridades nicolaitas señalaron que se informará si se continúa bajo esta modalidad o se retorna a las aulas de manera presencial este martes 24 de febrero, por lo que se invita a las y lo estudiantes, docentes y administrativos a estar pendientes de los canales oficiales de comunicación de la Universidad Michoacana.

