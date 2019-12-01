Comienza UAQ construcción de Bachilleres en Ezequiel Montes

Ezequiel Montes, Querétaro, a 23 de sptiembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro y gobierno municipal de Ezequiel Montes, llevó a cabo la colocación de la primera piedra del nuevo plantel de la Escuela de Bachilleres (EB), un espacio que tiene por objetivo ampliar las oportunidades educativas y contribuir al avance local.



Este acto refuerza el conocimiento como motor del desarrollo social, cultural y humano, al colocar en el alumnado la visión de un futuro más justo y próspero, que les inspire a transformar su tierra a través del saber y a ser agentes comprometidos con el bienestar de su comunidad.



La rectora Silvia Lorena Amaya Llano, señaló que esta acción busca formar juventudes, impulsar el aprendizaje y servir a la sociedad, ofreciendo un lugar que amplíe horizontes, ya que las y los estudiantes que ingresan a la Institución contribuyen al progreso.



Durante su participación, el director de la EB, Anghellus Medina López, indicó que el proyecto se propone trascender generaciones y convertirse en un sitio de formación y de encuentro para las y los jóvenes, contribuyendo al fortalecimiento de la educación media superior en la región.



Además de la contribución de 5 millones de pesos por parte de cada una de las instancias involucradas, el alcalde del municipio, Iván Reséndiz Ramírez, realizó una donación de 50 mil más al Patronato de la UAQ para apoyar los requerimientos de la Unidad Académica, fortaleciendo así los recursos destinados a su construcción y equipamiento.