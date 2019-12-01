Color, entusiasmo y compañerismo se vivió en la Rodada Nicolaita

Color, entusiasmo y compañerismo se vivió en la Rodada Nicolaita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 10:49:10
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Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026. - El color, los disfraces ingeniosos y una bonita convivencia fueron elementos presentes en la edición 31 de la Rodada Nicolaita, que en esta ocasión reunió a cerca de 600 ciclistas de la comunidad universitaria y del público en general. 

Poco antes de las 19:00 horas empezaron a darse cita en las inmediaciones del nuevo edificio de Rectoría, cientos de jóvenes caracterizados de diversos personajes. 

"Tuvimos muy buena respuesta, ya llevamos 31 rodadas, y con ello, hemos beneficiado a más de 15 mil personas en estos recorridos, apoyados por la gente de Bicivílizate", comentó Gustavo Farías, director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH. 

Por otra parte, y a días de que se impusiera  un nuevo récord en la Carrera Nicolaita, el funcionario, destacó la gran respuesta de la sociedad en los eventos deportivos de la Universidad Michoacana, los cuales se han fortalecido durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González. 

“Las rodadas y la carrera son actividades insignia que tenemos en la institución, donde no necesitas ser de alto rendimiento para venir y hacer ejercicio", compartió.

Cabe mencionar que el recorrido de esta justa, que se desarrolla una vez al mes, es de 11 kilómetros pasando por algunas de las principales avenidas de la capital michoacana.

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