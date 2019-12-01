Cinco razones para ser experto en Energía Renovable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 21:07:59

Guadalajara, Jalisco, 10 de septiembre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece una Maestría en Energía Renovable de gran relevancia para impulsar una carrera profesional comprometida con la sostenibilidad.

Presentada en modalidad presencial o híbrida, este posgrado tiene una duración de seis cuatrimestres con 2 a 3 materias por periodo.

Está dirigido a egresados de carreras como Ciencias Físicas, Ingenierías y afines, con interés en contribuir a la transición energética mediante la investigación y la innovación.



¿Por qué estudiar esta maestría?

Formación en tecnologías limpias líderes

El programa aborda temas como energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y biomasa, preparando a los alumnos en el diseño, implementación y gestión de proyectos energéticos limpios.

Impacto social y ambiental tangible

Los estudiantes se preparan para construir soluciones energéticas viables que reduzcan la huella ecológica, mediante tecnología de vanguardia y un enfoque ético y socialmente responsable.

Amplias oportunidades profesionales

Una vez egresados, pueden desempeñarse en áreas como emprendimiento en energía sustentable, políticas públicas, investigación, gestión de energía y medio ambiente, así como en proyectos tecnológicos energéticos.

Investigación aplicada e innovación académica

El programa está vinculado al Centro de Sustentabilidad y Energía Renovable (CSER), pionero en su tipo en México desde 2008. Fue la primera maestría en energía renovable en el país, creada para formar talentos capaces de transformar el paradigma energético.

Infraestructura e iniciativas destacadas

Entre sus logros, el centro ha desarrollado una planta de biodiesel para investigación, ha colaborado con organismos gubernamentales en políticas públicas y ha ampliado sus líneas de investigación hacia el hidrógeno como fuente alternativa.



¿Por qué elegir la UAG?

Alianzas estratégicas internacionales

La colaboración con la Arizona State University (ASU) permite a estudiantes acceder a programas y recursos internacionales, así como a oportunidades de movilidad académica.

Compromiso con la responsabilidad social y la sustentabilidad

La UAG ha sido reconocida como Empresa Socialmente Responsable, en parte gracias a su trayectoria en programas como la Maestría en Energía Renovable, investigaciones ambientales y colaboración en políticas públicas.

En definitiva, esta Maestría en Energía Renovable de la UAG representa una opción robusta para quienes desean posicionarse como líderes en la transición energética, con formación práctica, respaldo institucional, y un compromiso claro con el desarrollo sostenible.