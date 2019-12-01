Cientos de jóvenes con nuevas oportunidades educativas en Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) es un ejemplo claro del compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con Michoacán, señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, al destacar que más de 700 jóvenes están dando continuidad a sus estudios en esta nueva opción educativa.

Indicó que, gracias al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y a la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la entidad será el segundo estado con más sedes de esta universidad, serán cinco los municipios que cuenten con esta alternativa que permitirá que miles de jóvenes accedan a estudios universitarios sin salir de sus regiones.

“Los resultados en educación son una realidad y con la Universidad Rosario Castellanos se abren nuevas oportunidades y se devuelve la esperanza a cientos de michoacanas y michoacanos de continuar sus estudios y transformar su futuro”, dijo la titular de SEE.

Detalló que estas instituciones ya iniciaron operaciones en Zacapu, Zitácuaro y Múgica. Además, se prevé su apertura en Uruapan y Ario de Rosales.

Agregó que estos centros educativos públicos y gratuitos representan una opción flexible y ofrecen programas académicos pertinentes y de vanguardia, como Ingeniería en Inteligencia Artificial, Derecho y Seguridad Ciudadana, Psicología, Administración y Comercio, Contaduría y Finanzas, Tecnologías de la Información y Gestión Ambiental Sostenible, entre otras.