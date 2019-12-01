Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de promover la Fiesta Democrática Nicolaita y la participación en el proceso de elección de rectora o rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el periodo 2027-2031, este martes se realizó una edición especial de la Rodada Nicolaita.

En esta ocasión, cerca de 500 integrantes de la comunidad perteneciente a la casa de estudios circularon en bicicleta por las instalaciones de Ciudad Universitaria, pasando por diversas facultades e institutos, con el objetivo de que estudiantes, profesoras, profesores y personal administrativo se sume y emita su opinión para elegir a quien encabezará la titularidad de la UMSNH.

De acuerdo con la convocatoria para el Proceso de Elección de Rectora o Rector, la Jornada de auscultación universitaria se realizará este miércoles 25 de noviembre de las 8:00 a las 18:00 horas, por lo que todas y todos los nicolaitas están invitados a participar en este ejercicio democrático.