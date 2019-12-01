Cientos de aspirantes se registran en visoría del equipo femenil de TDP de la UMSNH 

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Con nervios, pero con muchas ganas de quedarse con un lugar en el equipo femenil de fútbol de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que a partir de octubre competirá en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), llegaron poco más de 200 jugadoras al Estadio Universitario en el primer día de visorías.

La rectora Yarabí Ávila González manifestó su satisfacción por la respuesta de las jóvenes morelianas y de otros municipios del estado que participaron en esta convocatoria, al tiempo que invitó a las jugadoras que no pudieron asistir el primer día de visorías a registrarse este martes 26 de agosto.

“Esperamos a todas las chicas que quieran participar, estoy segura que se formará un equipo fuerte que llegará muy lejos”, comentó.

Por su parte, el entrenador Francisco Farfán, quien encabeza la captación de talento confirmó que esta visoría es para apuntalar la plantilla, que tendrá como base al equipo femenil que este año ganó la medalla de Oro en el fútbol soccer de la Universiada Nacional.

"Estamos buscando cerca de 15 jugadoras para reforzar con la base que tenemos de la Selección. Entonces, con todo el talento que estamos viendo, yo creo que sin problema las vamos a tener aquí", sostuvo el funcionario.

Cabe mencionar que, este martes será el segundo día de visorías y podrán acudir todas las chicas que deseen integrarse a la escuadra nicolaita. Los requisitos son: ser estudiante de la Universidad Michoacana nacida entre 2010 y 2003, llevar ropa adecuada para la práctica del fútbol y playera blanca, además de acudir al registro, que se llevará a cabo este martes 26 de agosto a partir de las 14:30 horas en el Estadio Universitario.