Cerraremos con broche de oro esta administración; Yarabí Ávila refrenda compromiso con la comunidad nicolaita

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2025.- “Tendremos que cerrar con broche de oro en este cuarto año, que es precisamente el último año de esta administración que me toca dirigir en la Máxima Casa de Estudios, el espacio donde convergen los pensamientos, la reflexión, la construcción y para nosotros es un orgullo poder formar parte de esta Universidad”, enfatizó la rectora Yarabí Ávila González, al sostener un encuentro con representantes de los medios de comunicación con el objetivo de compartir diversos logros y acciones realizadas en el marco del Tercer Informe de Labores.

Acompañada de funcionarias y funcionarios, la rectora refrendó el compromiso con la comunidad nicolaita, así como de continuar trabajando en la transformación de la institución, con transparencia y rendición de cuentas.

“Es importante señalar que las actividades que hemos realizado tanto académicas, culturales, deportivas y de cualquier índole en la Universidad Michoacana se realizan no solamente con el Gabinete Legal y Ampliado sino con el apoyo y respaldo del Consejo Universitario, de los Consejos Técnicos y es así como la Universidad Michoacana se mantiene en armonía y en equilibrio, porque las decisiones se toman de esta manera”.

La rectora agradeció la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación y reconoció la labor que realizan, de igual forma, refirió que desde el 2023 que inició la presente administración se estableció una línea del tiempo en el que se tenía claro cuáles eran los objetivos.

“En el 2023 planteamos toda las reformas importantes que antes habían sido imposibles, desde un Estatuto que tenía más de 60 años que ya no reflejaba a la Universidad que es el día de hoy, planteamos esta reforma a la Ley Orgánica que se trabajó con un segundo Consejo Universitario, una reforma de más de 43 años esperando, y posteriormente se da con apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Congreso del Estado, esta Reforma Constitucional”.

Ávila precisó que el recurso público se ha manejado con una gran responsabilidad, de tal manera que se ha tratado de ahorrar y de implementar correctamente los recursos que son asignados para que la Universidad tenga espacios dignos en cada uno de sus rincones.

Durante la rueda de prensa, la rectora y titulares de diversas áreas de la casa de estudios compartieron las acciones realizadas en el año 2025, destacando la profunda reforma al marco normativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

De igual forma, los logros en el ámbito académico, financiero, científico y de investigación, así como referente a la gestión administrativa, infraestructura digna, deporte nicolaita, y las actividades que la institución ha realizado enmarcadas en su vocación humanista y de responsabilidad social.

Aunado a ello, se detallaron las estrategias que la UMSNH está implementado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el trabajo coordinado que se ha concretado en este rubro con dependencias del Gobierno de México, tales como las Secretarías de Educación Pública, de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de Cultura, por mencionar algunas.

La rectora Yarabí Ávila reconoció la labor de las y los integrantes del equipo de trabajo, al referir que la pasión y la responsabilidad de cada una y cada uno de ellos es fundamental para que la Universidad pueda seguir creciendo y fortaleciéndose.

“Escuchar la opinión de la comunidad también es fundamental y ahí es donde surgen muchísimas ideas, caminar en los pasillos de Ciudad Universitaria y escuchar a los estudiantes, administrativos, docentes ha generado un plan de trabajo mucho más rico”.

En este sentido, refrendó que 2026 será un año en donde se estarán desarrollando muchos proyectos y acciones en la Universidad Michoacana, una institución que dijo, construye todos los días un mejor Michoacán a través de cada uno y cada una de las profesionistas que se forman en sus aulas, “que aquí realizan esta adquisición de conocimientos, de práctica, pero sobre todo de una conciencia humana”.