Centro de Ciencias Matemáticas potencia la productividad científica desde Michoacán

Morelia, Michoacán a 4 de diciembre del 2025.- El Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelia, presentó el Informe de Actividades correspondiente al periodo septiembre 2024 – agosto 2025, en el que se reporta un crecimiento en productividad científica, consolidación académica y fortalecimiento del trabajo colectivo, que hacen destacar a Michoacán nacional e internacionalmente.

El doctor Luis Abel Castorena Martínez, director del Centro, subrayó que los resultados alcanzados son producto del compromiso cotidiano de la comunidad del CCM y del trabajo colaborativo entre estudiantes, posdoctorantes, investigadores, técnicos académicos y personal administrativo, quienes han permitido mantener altos estándares académicos y una vida institucional sólida.

La ceremonia, presidida por el director del Centro de de Ciencias Matemáticas, contó con la presencia de la doctora María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica; el doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica, y el doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, así como la presencia de los miembros del Consejo de Dirección del campus.

Al momento de presentar, el doctor Castorena puntualizó que “los logros obtenidos este año son el fruto del trabajo diario y la dedicación de cada persona que forma parte de esta comunidad. Es este trabajo en equipo el que nos permite alcanzar nuevas metas y fortalecer a nuestra entidad”.

Durante el periodo reportado, la investigación científica del Centro mostró un desempeño destacado. Las y los 27 investigadores del CCM publicaron 48 artículos en revistas internacionales de alto impacto, la mayoría indexados en los cuartiles Q1 y Q2 de Web of Science y SCImago, lo que refleja el nivel de excelencia científica que caracteriza al Centro. En promedio, cada investigador publicó 1.77 artículos durante el año, una cifra significativa dentro del área de las matemáticas.

Además, 60 % de los artículos se publicaron en acceso abierto, como parte del compromiso institucional con la ciencia abierta.

El trabajo de investigación se vio reforzado por la participación de 14 posdoctorantes, quienes publicaron 16 artículos científicos adicionales, contribuyendo de manera significativa a la producción académica del CCM.

En el ámbito de la formación académica, el Centro mantuvo una intensa actividad docente. El CCM participa actualmente en cinco programas de posgrado y durante el periodo reportado se impartieron 52 cursos de maestría y doctorado y 10 cursos de licenciatura. En el Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas UNAM–UMSNH, se titularon 13 estudiantes de maestría y 13 de doctorado, reflejando el compromiso con la formación de nuevas generaciones de especialistas.

La vida académica del Centro se vio fortalecida con la organización de 32 eventos dirigidos a especialistas y 9 eventos para estudiantes y público general, entre los que destacó el Primer Encuentro de Mujeres en Topología, Geometría y sus Aplicaciones, el primero de su tipo en el país. Además, el personal académico impartió 47 conferencias nacionales e internacionales, lo cual consolida la proyección del CCM a nivel global.

El doctor Abel Castorena destacó las redes establecidas con institutos y centros de México y fuera del país, como Casa Matemática Oaxaca, punta de lanza para las matemáticas en México y a nivel internacional, bajo la colaboración del doctor Daniel Juan, académico del CCM.

Otro aspecto resaltado durante el informe es la colaboración interdisciplinaria fomentada por las y los investigadores del centro, así como de los posgrados que desarrollan, desde donde se trabaja con otras disciplinas como la ingeniería, la biomédica, la física y las biomatemáticas.

En el rubro de divulgación científica y compromiso social, el CCM organizó y coorganizó más de 25 actividades de divulgación, incluyendo una nueva edición de la Feria Matemática de Morelia, evento

anual que congrega a miles de asistentes. Asimismo, se fortaleció la presencia en medios de comunicación, con apariciones en más de 120 espacios informativos entre prensa escrita y plataformas digitales, así como entrevistas en radio y televisión.

De manera paralela, el Centro dio pasos importantes en la atención al bienestar de su comunidad, mediante la creación de un plan institucional de salud mental desarrollado en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, que incluye acciones de sensibilización, prevención y atención integral.

En el periodo reportado, el CCM logró canalizar recursos extraordinarios mediante convenios de colaboración y actividades de formación docente, al tiempo que fortaleció su infraestructura tecnológica, ampliando su red de conectividad, capacidad de cómputo y sistemas de soporte académico.

El informe presentado refleja un centro de investigación que no sólo mantiene su excelencia científica, sino que avanza hacia una institución cada vez más incluyente, socialmente responsable y comprometida.