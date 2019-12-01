Ceneval apuntará a evaluar criterios transversales; se requiere buenos profesionistas pero sobre todo buenos seres humanos: Rodríguez Armenta

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2025.- El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) apuntará a evaluar también los criterios transversales en diversos exámenes, adelantó la directora general del organismo, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, al referir que se requiere formar buenos profesionistas pero sobre todo buenos ciudadanos y buenos seres humanos.

Lo anterior, al brindar la conferencia magistral “Innovación en microcredenciales y solidez académica en Ceneval”, en donde estuvo acompañada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.

Ante un auditorio con cupo lleno de directivos, docentes y estudiantes nicolaitas, la funcionaria federal precisó que hoy en día se tiene que hacer énfasis en habilidades del siglo 21, como es el trabajo en equipo, el trabajo remoto y una mayor internacionalización.

Rodríguez Armenta apuntó que la Nueva Escuela Mexicana pone en el centro que la persona no solamente sea buena en cierto conocimiento, sino que también sepa aplicarlo y que sea una buena persona.

Recordó que en el año 2021 se creó la Ley General de Educación Superior, la cual guía a las universidades, y en este sentido precisó que establece en el Artículo 7 que la instituciones tanto públicas como privadas deben formar de manera integral a las personas, es decir, “que tengamos pensamiento crítico, pensamiento creativo, que tengamos habilidades personales para la resolución de problemas”.

Además de sentido de pertenencia y respeto de la interculturalidad, responsabilidad ciudadana y del cuidado al medio ambiente, respeto de los derechos humanos y cultura de paz, equidad de género, el combate a la discriminación y la violencia, así como habilidades digitales y habilidades socioemocionales, entre otras características.

En este sentido, apuntó que, el examen del Ceneval va a tomar en cuenta estos temas, “no solamente vamos a revisar que ustedes sean muy buenos en Derecho o Enfermería, vamos a estar haciendo exámenes de contexto que nos permitan identificar que ustedes cumplen con todo lo que se desea en ese Artículo 7”.

Al respecto, compartió como tip para las y los aspirantes que aplicarán el examen Ceneval, que se estarán evaluando dichos aspectos. “Porque lo que nosotros queremos que ustedes sepan es que no solamente son buenos profesionales, insisto, sino también buenos ciudadanos y buenos seres humanos”.

Generalmente, añadió, uno no premia cuando alguien es un buen ser humano, pero ahora los Premios de Ceneval van a tener que ver con eso, porque nosotros lo que queremos es una sociedad que unos a otros nos reconozcamos y veamos que el otro también es importante para nuestra formación.

La exsubsecretaria de Educación Superior, indicó que uno de los objetivos es que los elementos que establece dicha Ley, relativos a la formación integral, se midan para poder mejorar, y refirió que una de las tendencias a nivel mundial en la educación es dar apertura a generar nuevas carreras con pertinencia, pero también con equidad.

De igual forma, invitó a las y los estudiantes que están por egresar a elegir el Examen EGEL como opción de titulación, tras referir que dicha evaluación permite también medir cómo están egresando las y los jóvenes, brindando datos importantes a las instituciones educativas.

Finalmente, compartió el funcionamiento de las microcredenciales, que son certificaciones de capacidades y habilidades o de saberes cortos, que ofrece Ceneval, las cuales permiten fortalecer la pertinencia formativa y mejorar la empleabilidad.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila agradeció la presencia de la directora general del organismo nacional, Carmen Rodríguez Armenta y reconoció el apoyo que la Universidad Michoacana ha recibido por parte de la funcionaria, lo que dijo, ha fortalecido de manera significativa a la institución.