Celebra la Farmacia Universitaria "FarmaUAQ" su octavo aniversario

Celebra la Farmacia Universitaria "FarmaUAQ" su octavo aniversario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:49:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de la Facultad de Química (FQ) celebraron el octavo aniversario de la Farmacia Universitaria "FarmaUAQ", proyecto que se ha consolidado como un referente de los servicios que brinda esta Alma Mater, confirmó Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios. 

“A lo largo de estos años, ha fortalecido su compromiso con la comunidad UAQ y la sociedad queretana ofreciendo medicamentos de patente y genéricos, además de artículos desarrollados por esta Institución”. 

Destacó la relevancia de FarmaUAQ, una iniciativa que nació como un sueño y hoy se ha materializado gracias a la dedicación de un equipo que ha apostado por dar una atención de excelencia. Sumado a eso, manifestó su confianza en la continuidad de esta propuesta como motor de innovación y fortalecimiento institucional, en favor de la población universitaria y en general. 

Subrayó el papel fundamental de quienes han impulsado el desarrollo de este lugar, como el Dr. Gustavo Gregorio Guerrero y el actual coordinador, Lic. Andrés Vilchis Álvarez. Ellos, junto a un grupo de universitarias y universitarios, han sostenido una labor constante que enorgullece tanto a la FQ como a la UAQ. Mencionó que el potencial de esto traerá consigo nuevos desafíos y expresó su entusiasmo por acompañar su crecimiento en los años venideros. 

José Santos Cruz, director de la Facultad de Química, anunció que, debido al respaldo de la Rectoría en diversas administraciones y al éxito alcanzado, se gestiona abrir una nueva unidad fuera de Centro Universitario, lo que representaría un paso estratégico en el afianzamiento y la proyección del emprendimiento. 
  “Aparte de vender fármacos, oferta artículos de higiene personal y brinda consultas médicas gratuitas, entre otros servicios. Cuenta actualmente con una línea de más de 20 productos FarmaUAQ, siendo algunos de ellos: agua reina, agua de rosas, alcohol glicerolado, glicerina compuesta y repelente de mosquitos. En este año atendió a 8 mil 258 clientes y a 2 mil 123 pacientes”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Continúa la búsqueda de otro sujeto implicado en el robo de una joyería que se ubica en Plaza Puerta la Victoria: Fiscal General de Querétaro
Abuelito pierde la vida en la vía pública en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro 
Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo
Más información de la categoria
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Claudia Sheinbaum presenta Copa Mundial FIFA 2026: “Es momento para compartirle al mundo lo que es México"
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Comentarios