Celebra la Farmacia Universitaria "FarmaUAQ" su octavo aniversario

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y de la Facultad de Química (FQ) celebraron el octavo aniversario de la Farmacia Universitaria "FarmaUAQ", proyecto que se ha consolidado como un referente de los servicios que brinda esta Alma Mater, confirmó Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

“A lo largo de estos años, ha fortalecido su compromiso con la comunidad UAQ y la sociedad queretana ofreciendo medicamentos de patente y genéricos, además de artículos desarrollados por esta Institución”.

Destacó la relevancia de FarmaUAQ, una iniciativa que nació como un sueño y hoy se ha materializado gracias a la dedicación de un equipo que ha apostado por dar una atención de excelencia. Sumado a eso, manifestó su confianza en la continuidad de esta propuesta como motor de innovación y fortalecimiento institucional, en favor de la población universitaria y en general.

Subrayó el papel fundamental de quienes han impulsado el desarrollo de este lugar, como el Dr. Gustavo Gregorio Guerrero y el actual coordinador, Lic. Andrés Vilchis Álvarez. Ellos, junto a un grupo de universitarias y universitarios, han sostenido una labor constante que enorgullece tanto a la FQ como a la UAQ. Mencionó que el potencial de esto traerá consigo nuevos desafíos y expresó su entusiasmo por acompañar su crecimiento en los años venideros.

José Santos Cruz, director de la Facultad de Química, anunció que, debido al respaldo de la Rectoría en diversas administraciones y al éxito alcanzado, se gestiona abrir una nueva unidad fuera de Centro Universitario, lo que representaría un paso estratégico en el afianzamiento y la proyección del emprendimiento.

“Aparte de vender fármacos, oferta artículos de higiene personal y brinda consultas médicas gratuitas, entre otros servicios. Cuenta actualmente con una línea de más de 20 productos FarmaUAQ, siendo algunos de ellos: agua reina, agua de rosas, alcohol glicerolado, glicerina compuesta y repelente de mosquitos. En este año atendió a 8 mil 258 clientes y a 2 mil 123 pacientes”.