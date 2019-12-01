CEDH Implementará Atención Psicológica Integral en Escuelas de Lázaro Cárdenas para Mitigar Estrés Postraumático

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán aplicará un plan integral de intervención psicológica para las escuelas de diversos niveles académicos en Lázaro Cárdenas, como medida de pacificación tras el asesinato de dos maestras perpetrado por un estudiante de 15 años.

El Presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, confirmó que, más allá de vigilar el proceso penal, la Comisión busca atender el impacto emocional en la comunidad educativa. Detalló que este proyecto de "justicia restaurativa" se enfocará en sensibilizar a la población y cuidar los temas psicoemocionales que afectan no solo a los alumnos, sino a todo el entorno escolar.

El apoyo comenzará a implementarse justo al regreso del periodo vacacional. El titular de la CEDH señaló la urgencia de esta medida, dado que hay un estrés postraumático generalizado en la zona.

El plan incluye enviar un equipo profesional no solo a la preparatoria Antón Makárenko donde ocurrieron los hechos, sino a otras instituciones de la zona.

Mejía Pineda enfatizó que la atención prioritaria se brindará a aquellos que estuvieron cerca del agresor, identificado como Osmar. "Hay tres alumnos, alumnas que tienen cierta cercanía, eso se les va a atender de manera inmediata y también ya ofrecimos la atención psicológica a los familiares", declaró el funcionario, asegurando que el objetivo principal es garantizar la "medida de no repetición" para evitar futuros incidentes.