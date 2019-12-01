CECyTEQ, sede del Foro Participación Ciudadana de las Juventudes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 18:20:37

Querétaro, Querétaro, 11 de septiembre del 2025.- El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), David Chaparro Aguilar, presidió el foro “Participación Ciudadana de la Juventudes”.

Con el objetivo de conocer las inquietudes, ideas y propuestas de las y los estudiantes del Plantel Corregidora, para que sean tomadas en consideración y se generen políticas públicas para el sector juvenil en la entidad.

La organización del evento se realizó en colaboración con el Consejo de Participación Ciudadana Temático de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro (CPCTNNA).

Así como se contó con la participación del secretario de Planeación y Participación Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado, Luis Antonio Rangel Méndez; la presidenta del Consejo, Viridiana Cerecedo Cornejo, y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro (FEUQ), Ari Pérez Rubio.