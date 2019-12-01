CCH Sur regresa a clases presenciales tras 4 meses; acceso es con reconocimiento facial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 14:11:10

Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- El Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) plantel Sur, regresó a clases presenciales cuatro meses después de que un alumno perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca dentro de las instalaciones.

Por lo anterior, el la institución académica reforzó la seguridad con los siguientes elementos:

15 torniquetes y detectores de metal en accesos

en accesos 70 cámaras de videovigilancia

50 botones de emergencia

120 metros de reja y barandal

271 luminarias en puntos de poca visibilidad

Además, la entrada a las instalaciones será mediante el reconocimiento facial.

Es decir que los alumnos y profesores deberán pararse frente a las cámaras instaladas en los torniquetes de ingreso, a fin de que su rostro sea reconocido por el sistema escolar.

Por otra parte, deberán escanear su credencial UNAM en el torniquete de visitantes.

En lo que respecta a las personas externas a la comunidad universitaria deberán registrarse e la puerta principal o en el estacionamiento de profesores y dejar una credencial oficial.