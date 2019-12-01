Casi 6 mil millones de pesos para becas en Michoacán: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 6 de abril de 2026.- En el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, este año se destinan casi 6 mil millones de pesos para becas que benefician a las familias michoacanas de cerca de 800 mil estudiantes de todos los niveles, expuso la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) compartió que los resultados en materia educativa hoy son una realidad. "Cada beca entregada constituye un acto de confianza. Más jóvenes que continúan, más familias que respiran y un futuro que ya no es una promesa, sino algo que se construye todos los días desde la educación”.

Con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las familias de 590 mil 339 alumnas y alumnos de educación básica tienen el respaldo de la Beca Rita Cetina, 130 mil estudiantes de educación media superior reciben la Beca Benito Juárez, 17 mil 35 jóvenes de educación superior tienen la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra es para 54 mil estudiantes de ese mismo nivel.

La secretaria de Educación recordó que este lunes 6 de abril se retoma el operativo de pago de continuidad de la Beca Rita Cetina. Tras el inicio de la dispersión el pasado miércoles, el calendario oficial sigue el proceso para garantizar que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la economía de los hogares, en conjunto con la Coordinación Estatal de Becas para el Bienestar, a cargo de Juan Pablo Calvillo Tinoco.