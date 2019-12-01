Capacítate y amplía tus oportunidades profesionales; registrate en las Microcredenciales de la UMSNH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 19:21:34

Morelia, Michoacán, a 26 de enero de 2025.- Periodismo Inmersivo y Narrativas Transmedia; Muebles Ergonómicos de Melamina; Python para principiantes; Marketing Digital; Programación en R para análisis estadístico para principiantes, y Técnica de conservación de frutas, verduras y hortalizas son las nuevas Microcredenciales que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) oferta de manera gratuita a la sociedad en general.

Dicha estrategia impulsada por la administración de la rectora Yarabí Ávila González tiene el objetivo de ampliar las oportunidades profesionales de las personas a través de la capacitación y la especialización en distintas áreas del conocimiento.

La convocatoria está abierta y el registro se puede realizar en el siguiente enlace: https://educacioncontinua.umich.mx/microcredenciales/2026-2/, teniendo como fecha límite el próximo viernes 30 de enero.

Cabe señalar que, las Microcredenciales tienen diversos beneficios entre ellos, permiten un aprendizaje continuo, actualización con las últimas tendencias y tecnologías, flexibilidad, reconocimiento inmediato, entre otras.

Es importante mencionar que las personas que concluyan satisfactoriamente el curso recibirán una constancia de acreditación emitida por la UMSNH.