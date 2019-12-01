Capacítate para enfrentar la demanda creciente de profesionales bilingües

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 08:13:49

Guadalajara, Jalisco, 25 de agosto del 2025.- Estudiar la Maestría en Traducción e Interpretación Inglés-Español en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) representa una oportunidad transformadora tanto para tu desarrollo personal como profesional.

Esta maestría no solo te brinda las habilidades técnicas necesarias para traducir e interpretar de manera consecutiva y simultánea entre inglés y español, sino que también te abre las puertas a un mundo lleno de retos lingüísticos y culturales que enriquecerán tu perspectiva global.

Una buena elección

Al elegir este programa, te capacitarás para enfrentar con éxito la demanda creciente de profesionales bilingües que facilitan la comunicación entre culturas en diversos sectores, desde conferencias internacionales hasta proyectos editoriales y negocios globales.

La formación que recibirás está basada en más de 20 años de experiencia, con un plan de estudios que incluye traducción, interpretación, lexicología, lingüística aplicada y antropología sociocultural, garantizando una visión multicultural y un profundo entendimiento tanto de los idiomas como de las culturas involucradas.

Además, esta maestría ofrece modalidades presencial e híbrida, lo que permite adaptar tus estudios a tus necesidades y ritmo de vida. La flexibilidad del programa, junto con el apoyo tecnológico mediante herramientas CAT y equipos especializados, asegura que estés preparado para los retos modernos de la traducción e interpretación profesional.

Dónde desempeñarte

Al finalizar, serás capaz de trabajar como traductor-intérprete independiente, intérprete en conferencias, colaborador en casas editoriales o incluso integrarte como traductor-intérprete de planta en empresas e instituciones.

Estas oportunidades reflejan un mercado laboral amplio y en crecimiento, donde tu perfil será altamente valorado.

Más allá de lo profesional, estudiar esta maestría cambiará tu futuro como persona, ya que te permitirá entender y conectar con diversas culturas, mejorar tus habilidades de comunicación y desarrollar una mentalidad global que te distinguirá en cualquier ámbito.

¡Ven y estudia en la UAG!

Si buscas una formación seria, reconocida oficialmente (RVOE ESM14202225) y respaldada por una institución con tradición y prestigio, te invitamos a conocer más sobre la Maestría en Traducción e Interpretación Inglés-Español en la UAG.

¡Da el siguiente paso para transformar tu futuro y amplía tus horizontes profesionales con la UAG!