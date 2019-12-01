Cada vez más fuerte, bachillerato nicolaita en gestión de Yarabí Ávila: Secretaría Académica

Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2026.- Como nunca antes, el Bachillerato Nicolaita se ha fortalecido con acciones concretas implementadas en la gestión de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, precisó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, al asistir en su representación al 48 Aniversario de la Escuela Preparatoria “Melchor Ocampo”.

Tras felicitar a la comunidad del plantel por cumplir cerca de cinco décadas de brindar educación de calidad, el funcionario destacó que uno de los principales avances de esta administración ha sido la institucionalización del Pase por Excelencia Académica, que reconoce el esfuerzo y la dedicación de las y los alumnos del nivel medio superior.

Recordó que en 2024 la rectora Yarabí Ávila también implementó el Programa de Proyectos de Investigación y Emprendimiento para estudiantes de licenciatura y bachillerato, con el propósito de apoyar a los jóvenes, aunado a ello, compartió que otro de los rubros que ha recibido un impulso inédito durante el presente Rectorado, es la dignificación y construcción de nuevos espacios deportivos.

Subrayó que el bachillerato no puede entenderse solamente como el nivel educativo que antecede a una licenciatura, sino como una etapa fundamental en la formación de las y los alumnos, en la que comienzan a definir quiénes quieren ser, qué quieren estudiar y sobre todo qué papel quieren desempeñar en la sociedad, por ello, y con el propósito de seguir creciendo, fortaleciéndose y manteniendo el liderazgo como el mejor bachillerato en el estado, destacó la institucionalización de la evaluación integral a dicho nivel educativo, un hecho histórico en la UMSNH.

“Esa es la visión que ha impulsado nuestra rectora, la doctora Yarabí Ávila González, que la mejora continua forme parte de la vida cotidiana de nuestra Universidad y que cada acción académica tenga como propósito fundamental generar mejores condiciones en nuestra comunidad estudiantil”, expresó.

Por su parte, la directora de la preparatoria “Melchor Ocampo”, Laura Alejandrina Acosta Urzúa, afirmó que la educación no es una bandera que se levanta sólo en los aniversarios, es un compromiso que se honra todos los días en cada aula, en cada decisión y en cada gesto. En estos cuatro años, agregó, hemos sido capaces de construir juntos, caminando en una misma dirección, lo hemos visto en nuestra biblioteca que hoy cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y en nuestra tasa de egreso que se encuentra por encima de la media estatal y muy cerca de la media nacional.

Aquí no sólo se aprenden materias, precisó, aquí se forma ciudadanía, Melchor Ocampo nos legó la defensa del pensamiento libre, de la laicidad, del bien común y ustedes jóvenes son hoy los herederos de ese legado, esta escuela es suya, cuídenla, defiéndanla con esfuerzo y hónrenla con su conducta.

Reconoció el trabajo de la rectora Yarabí Ávila, al señalar que su gestión ha dado a la Universidad un rumbo claro y ha demostrado que es posible conducir una institución tan grande con firmeza, con sensibilidad y con visión de futuro, “su compromiso con el bachillerato no se ha quedado en palabras, su liderazgo trasciende lo administrativo y nos recuerda que las mujeres ocupamos con plena legitimidad espacios de decisión en la vida académica, usted es un ejemplo para cada una de nuestras estudiantes que hoy se atreven a imaginar hasta dónde pueden llegar”.

Tras celebrar una historia de vida construida con esfuerzo, dedicación y la convicción de que educar significa formar personas capaces de pensar, de cuestionar, de crear y transformar su realidad, la profesora Nuria Inés Hinojosa Flores, agradeció a la rectora Yarabí Ávila por la sensibilidad y el acompañamiento brindados a la comunidad de la preparatoria, “valoramos su disposición de caminar a nuestro lado y contribuir a una nueva etapa de crecimiento, unidad y esperanza”.

A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Nataly Jaqueline Zaragoza, destacó el trabajo y la determinación de las autoridades nicolaitas para fortalecer la calidad educativa y humana, “un ejemplo significativo es la aprobación del Pase por Excelencia durante la actual administración, que representa un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el desempeño de las y los estudiantes y demuestra que el trabaja académico puede abrir nuevas oportunidades para continuar nuestra formación profesional”.