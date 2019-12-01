Brinda SEE acompañamiento a familias y colabora con autoridades tras denuncia de abuso en plantel de Morelia

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- Sobre el supuesto caso de abuso sexual registrado en un plantel escolar de Morelia, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) brinda acompañamiento a las familias afectadas y mantiene la colaboración con autoridades de la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades educativas refrendan su compromiso con la legalidad y transparencia, facilitando los canales necesarios para que se lleven a cabo las diligencias que marca la ley. Asimismo, informa que corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes realizar las indagatorias de carácter penal y deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

La SEE colaborará estrechamente en todo lo que le corresponda dentro de su ámbito de competencia. El personal directivo y administrativo mantiene una comunicación constante con las instancias facultadas para aportar la información oficial que les sea requerida para el esclarecimiento del caso.

De manera paralela, y sin interferir en las investigaciones de las autoridades competentes, la secretaría dará seguimiento institucional a la situación y, dentro del marco de sus atribuciones, adoptará las medidas preventivas, administrativas y de protección que legalmente correspondan, privilegiando en todo momento la seguridad, integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de toda la comunidad escolar.