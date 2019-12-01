Avanzan preinscripciones para educación básica en Querétaro

Avanzan preinscripciones para educación básica en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 14:22:52
Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero 2026.- Al corte del medio día, el sistema de preinscripciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) se tiene un registro de 26 mil 684 estudiantes, que representan el 31 por ciento de los aspirantes que se espera participen durante este proceso. 

Detallaron que, cinco mil 474 corresponden al sistema de preescolar, nueve mil 129 de primaria y 12 mil 81 de secundaria.

Trascendió que algunos de los retrasos, al momento de las prescripciones corresponde a que servidores de páginas donde se consultan documentos oficiales, se han ralentizado, así como los servidores de algunos sistemas operativos, sin embargo, el portal mantiene el funcionamiento normal.

Noventa Grados
