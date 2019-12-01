Avanza proceso de preinscripciones con 31 mil estudiantes registrados en primarias y secundarias públicas de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- La Unidad de Servicios de Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), informa que el sistema de preinscripciones lleva registrados 31 mil 70 estudiantes, que representan el 37 por ciento de las y los aspirantes que se espera participen durante este proceso. De estos, seis mil 597 corresponden a niñas y niños de preescolar, 10 mil 572 de primaria y 13 mil 901 de secundaria.

De los 10 mil 572 registros en primarias, siete mil 458 validaron su preasignación, es decir poco más del 24 por ciento de la matrícula que se tiene prevista para este nivel educativo ya terminó su proceso. En secundaria, 10 mil 061 estudiantes validaron la preasignación, por lo que 17 mil 519 aspirantes de primaria y secundaria finalizaron su proceso en la plataforma.

La fecha en que se ingrese al sistema no afecta la asignación de escuela en ninguno de los casos, por lo que en el portal se puede hacer su proceso el día que así lo requiera la madre, padre de familia o tutor hasta el 13 de febrero, recordando que la plataforma se encuentra disponible las 24 horas los siete días de la semana.

Este trámite también se puede realizar a través del QroBot, enviando la palabra Hola al 442 144 37 40, en donde se guiará a las madres, padres de familia o tutores paso a paso, y se les brindará información respecto a cualquier duda.

Los resultados de distribución de los espacios para alumnas y alumnos de nuevo ingreso a preescolar y los que hayan rechazado la preasignación, se publicarán en la página oficial de la USEBEQ del 15 al 17 de abril.