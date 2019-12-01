Autonomía universitaria ha permitido generar beneficios para la comunidad nicolaita: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- “La autonomía de nuestra Universidad Michoacana nos da muchas posibilidades de proponer, hacer, de aprender, pero sobre todo de generar beneficios para la comunidad nicolaita”, enfatizó la rectora Yarabí Ávila González, durante el acto de entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la Licenciatura en Psicología.

En este marco, manifestó su satisfacción por acompañar a las y los recién graduados en este momento tan importante para ellas, ellos y para sus familias, ahí, señaló que cada ciclo escolar un gran número de personas no logran obtener un espacio en la UMSNH, tras precisar que el año pasado en el área de la Salud, hubo alrededor de cuatro mil 200 aspirantes que no pudieron ingresar a la institución, “así que ustedes han tenido esta gran oportunidad de poder estudiar en la Universidad Michoacana, que deben promover en las siguientes generaciones”.

Ante las y los jóvenes, afirmó que la formación no concluye con la entrega de esta carta de pasante, ya que sigue la titulación, por lo que los convocó a realizar dicho trámite, tras compartir que gracias a la autonomía universitaria se han podido concretar diversas acciones que han beneficiado a los distintos sectores de la casa de estudios.

Una de ellas, añadió, fue disminuir los costos de titulación, que hoy tiene una reducción del 57 por ciento, lo que dijo, es un ejemplo del porque se defiende en la Universidad Michoacana la autonomía, la cual permite decidir entre su comunidad qué es bueno y qué es malo para la propia comunidad.

Frente a las y los nicolaitas, la rectora indicó que cuando se habla de la Psicología no sólo se refiere a una disciplina del conocimiento, sino también es la forma de hacer presencia frente al otro, es el arte de escuchar cuando el mundo guarda silencio, es la capacidad de nombrar aquello que duele cuando el lenguaje se rompe, tras destacar la importante labor que desarrollan las y los psicólogos.

Ustedes, dijo, al igual que muchas otras carreras son indispensables para que nuestra sociedad siga creciendo, yo los invito a trabajar con honestidad, con empatía y con compromiso, “ayuden a las personas que más lo necesitan y que incluso no pueden pagar una consulta o un servicio, ahí es donde entra el humanismo de la Universidad Michoacana de San Nicolàs de Hidalgo a travès de sus egresadas y egresados”.

Resaltó el hecho de que esta generación esté conformada en su mayoría por mujeres, a quienes convocó a no permitir que nadie las haga dar un paso atrás, “porque todas y todos también, hemos trabajado por tener un espacio digno de manera personal y profesional, sepamos de lo que somos capaces y de lo que hemos logrado hasta ahora, se dice que hoy es tiempo de mujeres, me parece que es tiempo de mujeres, es tiempo de hombres, y es tiempo de una humanidad donde todas y todos merecemos respeto y salir a la calle con total libertad”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Psicología, Mónica Fulgencio Juárez, manifestó a las y los graduados, que

egresan en un momento histórico y particularmente significativo, ya que nunca antes se había hablado tanto de salud mental como ahora. “Cada año egresan en México más de 32 mil nuevos psicólogos y psicólogas de universidades públicas y privadas, ustedes forman parte de ese grupo, una generación numerosa, diversa y con una enorme responsabilidad”.

Enfatizó que la sociedad necesita profesionales capaces de comprender la complejidad del comportamiento humano, de intervenir con rigor científico, pero también con sensibilidad ética, que no se limiten a reproducir lo aprendido, sino que sean capaces de cuestionar, innovar y construir nuevas respuestas frente a los problemas actuales.

Su egreso, añadió, no es solamente un logro personal, es también un compromiso social, “compromiso para dignificar la profesión y para recordar que detrás de cada cifra hay historias, personas que necesitan ser escuchadas, comunidades que requieren ser acompañadas. Cada intervención que realicen, cada vida que impacten, contribuirá a redefinir el lugar de la psicología en nuestro país”.