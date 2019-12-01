Atlético Morelia-UMSNH se consolida como líder del Grupo 11 de la Liga TDP 

Atlético Morelia-UMSNH se consolida como líder del Grupo 11 de la Liga TDP 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 22:12:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana se consolidó como líder del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) luego de que esta noche se impuso 2-0 a H2O Purépechas en choque correspondiente a la Jornada 8. 

Desde los primeros minutos ambas escuadras lucharon por hacerse de la posesión del esférico, lo que hizo que se anularan y se presentaran pocas emociones en las porterías. 

Y antes del medio tiempo los Zorros hilvanaron una jugada ofensiva, que concluyó con una espectacular volea de Brayan Rueda y que pasó apenas rozando el poste, por lo que se fueron al descanso sin movimiento en el marcador. 

El conjunto nicolaita saltó al complemento lanzado al ataque y rindió frutos al minuto 66,  cuando Juan Luis Conejo controló un balón en tres cuartos de cancha y con un taquito habilitó a Cristian Castro, quien entró al área, se quitó a un rival y definió de zurda por abajo para abrir el marcador. 

Y justo antes del silbatazo final, apareció Carlos Suazo para concluir una buena jugada colectiva y sellar la victoria de los Zorros. 

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH llega a 18 puntos y en la fecha 9 volverá a jugar en casa, ahora ante Delfines de Abasolo, duelo fechado para el viernes 21 de noviembre a las 18:00 horas, el cual tendrá como escenario el Estadio Universitario.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere conductor de taxi tras caer desde puente hacia las vías del tren en la carretera Uruapan - Pátzcuaro, Michoacán
Autoridades ejecutan tres cateos y aseguran casi 2 mil dosis de estupefacientes, en Morelia, Michoacán: sintéticos inundan las calles; hay un detenido
Sentencian a un hombre a más de 12 años de prisión por el delito de abuso sexual cometido en agravio de dos menores en Morelia, Michoacán
Tierra Caliente de Michoacán, cercada: Ejército patrulla huertas de limón ante ola de extorsiones
Más información de la categoria
Tierra Caliente de Michoacán, cercada: Ejército patrulla huertas de limón ante ola de extorsiones
Inaugura Mauricio Kuri la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025 
Se oponen habitantes de Pisaflores, Hidalgo a que alcalde suplente tome el cargo
Tepalcatepec clama por ayuda: habitantes viven acosados por el mayor cartel de Michoacán, entre patrullas clonadas, silencio forzado y miedo a protestar este 15 de noviembre
Comentarios