Atlético Morelia-UMSNH se consolida como líder del Grupo 11 de la Liga TDP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 22:12:07

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana se consolidó como líder del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) luego de que esta noche se impuso 2-0 a H2O Purépechas en choque correspondiente a la Jornada 8.

Desde los primeros minutos ambas escuadras lucharon por hacerse de la posesión del esférico, lo que hizo que se anularan y se presentaran pocas emociones en las porterías.

Y antes del medio tiempo los Zorros hilvanaron una jugada ofensiva, que concluyó con una espectacular volea de Brayan Rueda y que pasó apenas rozando el poste, por lo que se fueron al descanso sin movimiento en el marcador.

El conjunto nicolaita saltó al complemento lanzado al ataque y rindió frutos al minuto 66, cuando Juan Luis Conejo controló un balón en tres cuartos de cancha y con un taquito habilitó a Cristian Castro, quien entró al área, se quitó a un rival y definió de zurda por abajo para abrir el marcador.

Y justo antes del silbatazo final, apareció Carlos Suazo para concluir una buena jugada colectiva y sellar la victoria de los Zorros.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH llega a 18 puntos y en la fecha 9 volverá a jugar en casa, ahora ante Delfines de Abasolo, duelo fechado para el viernes 21 de noviembre a las 18:00 horas, el cual tendrá como escenario el Estadio Universitario.