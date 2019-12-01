Atlético Morelia-UMSNH Femenil toma el liderato del Grupo 5 de la Liga TDP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 18:31:38
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- A falta de una jornada para que termine la primera vuelta del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) Femenil, las integrantes del Atlético Morelia-Universidad Michoacana se convirtieron en las lideresas del sector. 

Lo anterior luego de que el Querétaro 3D solicitó que el encuentro que estaba programado para este viernes 21 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Universitario y que correspondía a la fecha 9 fuera cancelado.  

Al ser el equipo queretano el que hizo la petición de no jugar el compromiso, la escuadra nicolaita será acreedora al triunfo por marcador de 1-0, con lo que llegará a 21 puntos y, a falta de que se desarrolle el resto de la jornada, tomará el liderato del sector y volverá a la actividad hasta el sábado 29 de noviembre, cuando visite al Club Deportivo San Juan del Río.  

Por su parte, el representativo varonil será anfitrión de Delfines de Abasolo a las 18:00 horas en actividad de la fecha 9 del Grupo 11. Los Zorros son actualmente líderes con 18 puntos tras seis triunfos, dos derrotas, 27 goles a favor y 13 en contra, mientras que la escuadra guanajuatense es novena con seis unidades, producto de dos victorias y cinco caídas, además de ocho tantos anotados por 13 recibidos. 

“Delfines de Abasolo es un equipo histórico en esta categoría, lo respetamos mucho y sabemos que no será un partido fácil, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro, hemos venido haciendo un buen trabajo y queremos seguir como punteros”, manifestó el timonel, Gustavo Farías.

