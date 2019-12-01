Atlético Morelia-UMSNH Femenil se mantiene como sublíder del Grupo 5

Atlético Morelia-UMSNH Femenil se mantiene como sublíder del Grupo 5
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 18:53:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se mantiene como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que esta tarde cayó 0-1 ante Deportivo Zamora en duelo de la Jornada 3, que se desarrolló en el Estadio Universitario. 

Como era de esperarse, el juego fue cerrado, pues se enfrentaban los dos mejores equipos en lo que va del campeonato, ambas escuadras luchaban por hacerse del control del esférico.

Pero fue al minuto 21 que se abrió el marcador, cuando Eunice Orozco disparó desde las afueras del área y el balón fue desviado por una jugadora local y acabó en el fondo, por lo que se fueron al descanso con el 0-1.

Durante el complemento se mantuvo el ritmo del partido, las nicolaitas buscaron acercarse a la meta rival con el afán de igualar la pizarra, sin embargo, las rivales se plantaron bien en zona baja, por lo que el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH se queda con seis puntos en el segundo lugar del sector y en la fecha 4 visitará a Magos Unión Deportiva en juego programado para el sábado 25 de octubre en la Deportiva “Jesús Rodríguez Barba”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran 20 mil litros de combustible presuntamente ilícito en Villagrán, Guanajuato
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
Ultiman a dos agentes de tránsito en Culiacán, Sinaloa
Fallece motociclista al ser atropellado por camión en la carretera Uruapan - San Juan Nuevo, Michoacán; conductor se dio a la fuga
Más información de la categoria
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Colectivo denuncia triple secuestro y ola de violencia en la carretera Ocumicho – Charapan, Michoacán; una logró escapar dejando atrás a dos secuestrados: “Nos están dejando morir”
De la cooperación con la DEA y el FBI al combate al crimen en Michoacán: María Cristina Guzmán asume como Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía estatal
Comentarios