Atlético Morelia-UMSNH Femenil retoma el subliderato del Grupo 5

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 20:28:26

Celaya, Guanajuato, a 27 de febrero de 2026.– El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil derrotó 0-5 a las Cajeteras de Celaya en partido correspondiente a la Jornada 14 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se desarrolló esta tarde en el Estadio de la Universidad Latina de México.

Desde el silbatazo inicial, las nicolaitas tomaron la iniciativa, buscaron el marco rival y pasaron solo 12 minutos para abrir el marcador, cuando Adriana Ramírez concretó una pena máxima.

Al 18’ Sofía Medina recibió un pase largo y ‘bombeó’ el balón ante la salida de la arquera rival para incrementar la ventaja y antes del descanso Evelin Yépez puso el 0-3 en la pizarra.

Las representantes de la Máxima Casa de Estudios no bajaron el ritmo, por lo que ‘Adri’ amplió la diferencia con sus goles al 50’ y 76’, en ambas ocasiones con el sello de la casa, recibiendo pases largos, dejando atrás a sus marcadoras y definiendo frente a la guardameta rival.

Cabe mencionar que con su triplete de hoy, Ramírez Cruz llegó a 18 tantos, se consolida como máxima anotadora del sector y se pone entre las punteras a nivel nacional.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil suma 33 puntos, retoma el subliderato del Grupo 5 y en la fecha 15 recibirá a Santa Ana del Conde, compromiso pactado para el 6 de marzo a las 15:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.