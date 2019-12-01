Atlético Morelia-UMSNH Femenil logra su segundo triunfo en la Liga TDP 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 15:36:00

Uruapan, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) al imponerse 1-2 a Halcones FC en partido de la Jornada 2 del Grupo 5, que se desarrolló en la cancha de la Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón”.

Corría el minuto 9 cuando Sendy Chávez puso un ventaja a las uruapenses con un tiro-centro desde la izquierda, que la arquera Joseline Alvarado no pudo sacar.

Pero las nicolaitas reaccionaron y al 22' llegó la igualada cuando Adriana Ramírez tomó el balón apenas adelante de la media cancha y fiel a su estilo, con pura velocidad, dejó a sus rivales en el camino y definió por encima de la salida de la portera local.

Y al 38' Evelin Yépez recibió el esférico en las afueras del área y desde ahí sacó un 'zapatazo' qué acabó en el fondo y puso el 1-2 con el que se fueron al descanso.

El segundo tiempo estuvo bastante peleado y accidentado por el estado de la cancha, con llegadas en ambas áreas, pero el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil suma seis puntos, se coloca en la parte alta del sector y la fecha 3 recibirá al Deportivo Zamora, duelo programado para el viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario a las 15:00 horas.