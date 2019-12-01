Atlético Morelia-UMSNH derrotó al sublíder 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 22:13:38
Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana consiguió su segunda victoria consecutiva, luego de que este viernes venciera 3-2 a La Piedad Imperial en duelo de la Jornada 4 del Grupo 11 de la Tercera División Profesional (TDP), que tuvo como sede el Estadio Universitario. 

Desde el primer tiempo los Zorros tocaron con peligro a la puerta rival con un disparo que reventó el poste, un cabezazo de Juan Pablo Lara que el portero rival atajó de buena manera y un disparo de Cristian Castro que se fue apenas por un lado, por lo que el marcador al medio tiempo estaba 0-0.

Pero apenas al arranque del complemento Lara desbordó por derecha y le puso el balón a Francisco Vivas para que lo empujara y abriera el marcador. Posteriormente el 'Tigre' anotó un doblete, a los 53 y al 61 minutos, ambos tras cobros de falta y aprovechando los balones sueltos en el área, colocando el 3-0 en la pizarra.

Pero al 63' llegó el descuento del cuadro piedadense por conducto de Ricardo Moreno y todavía al 88' Kevin Aranda marcó el segundo para la visita que le puso emoción a la final, pero que solo sirvió para dejar el 3-2 definitivo. 

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH suma seis puntos, escala al quinto lugar del grupo y en la fecha 5 visitará al Atlético Valladolid, compromiso que se jugará el viernes 24 de octubre a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Bicentenario.

