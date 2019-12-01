Atlético Morelia-UMSNH debutará en la Copa Conecta

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana se declaró listo para su presentación en la Copa Conecta 2026, que será este miércoles 21 de enero, cuando reciba a Aguacateros Club Deportivo Uruapan, que pertenece a la Liga Premier Serie B, choque de dieciseisavos de final programado a las 16:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo y en el que la entrada será completamente gratuita.

“Estamos muy contentos por haber calificado a la Copa Conecta, me parece un torneo muy interesante, que reúne a lo mejor de la Segunda y la Tercera División. Para nosotros era un sueño desde el inicio de este proyecto poder acceder a este torneo y, gracias a Dios, lo logramos”, comentó el técnico de los Zorros, Gustavo Farías.

El estratega nicolaita se dijo motivado de enfrentar a un rival de una categoría superior y aseguró que buscarán sacarle el máximo provecho.

“Vamos a tomarlo con mucha seriedad, con ilusión y con todo el respeto que nos merece un gran equipo como Aguacateros, que es de Segunda División, tiene grandes jugadores, está muy bien dirigido y también tiene a un gran director deportivo, que sabe mucho de fútbol, ya fue entrenador de Expansión. Lo tomaremos con mucha sabiduría, nos tiene que dejar muchas cosas buenas para seguir creciendo independientemente del resultado, pero vamos a salir por el triunfo”.

Finalmente, Farías Echenique aseveró que el duelo de este miércoles será un buen parámetro para sus pupilos de cara a la reanudación de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), donde marchan como líderes del Grupo 11.

“Este partido nos va a servir muchísimo para darnos cuenta de dónde estamos parados, para también llegar con ritmo al 30 de enero cuando recibimos a Capitanes de Lázaro Cárdenas en el partido que inaugurará la segunda vuelta de la temporada, que ese es realmente nuestro torneo junto con la Universiada Nacional”.

Cabe mencionar que esta serie se juega a partido único, es decir, el equipo que gane avanza a la siguiente ronda y en caso de empate después de los 90 minutos reglamentarios habrá tanda de penales para definir al triunfador.