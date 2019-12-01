Atlético Morelia-UMSNH cerrará el 2025 como líder de la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- El fin de semana concluyó la primera vuelta de la Temporada 2025-2026 en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y el Atlético Morelia-Universidad Michoacana protagonizó una gran actuación al terminar en la parte alta de la clasificación.

Tras un inicio complicado, que incluyó derrotas en las primeras dos jornadas, el equipo nicolaita presume de ser líder del Grupo 11, ya que después de 11 fechas suma 24 puntos, tres de ventaja sobre el segundo lugar, al registrar ocho triunfos, mismos que logró de manera consecutiva, además de los dos descalabros ya mencionados y una fecha de descanso.

“Ha sido una temporada dura, fue un inicio difícil ante dos rivales complicados, sin embargo, a raíz de la victoria en Uruapan fue levantando el equipo y pudimos darle vuelta a la situación, nos mantuvimos ecuanimes cuando apremiaba la presión, sin embargo, cumplimos el sueño de calificar a la Copa Conecta, que se lo dedicamos a la rectora Yarabí Ávila”, comentó el técnico, Gustavo Farías.

Los Zorros también son la mejor ofensiva del sector con 35 goles a favor y 15 en contra. Y el nicolaita Cristian ‘El Tigre’ Castro se posiciona como líder de anotador del sector con 16 tantos en 10 partidos y a nivel nacional se coloca en el noveno peldaño.

“Estamos muy contentos, estamos en una buena racha, creo que el equipo está muy bien conformado y está saliendo lo que trabajamos en los entrenamientos. Personalmente me siento feliz por aportar con goles, pero es gracias a todo el equipo”, aseguró Castro, quier además del goleador es el capitán del equipo.