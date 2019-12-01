Asigna SEE Michoacán casi 700 plazas en evento público

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 11:12:47

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto del 2025.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) entregó públicamente un total de 671 plazas educativas para maestros de primaria en el ciclo escolar 2025-2026; es la primera vez que se entregan en un evento público, subrayó Gabriela Molina Aguilar, titular de la dependencia.

Durante el acto protocolario, la encargada de la política educativa de la entidad señaló que durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han asignado tres mil 100 claves a docentes en todos los niveles de educación básica.

Asimismo, agradeció a las expresiones sindicales y sus representantes presentes, pues aportan a dar legitimidad al proceso ordenado, al seguir la lista establecida.

Recalcó, en seis meses deberán tener una evaluación positiva, permanecer en sus centros de trabajo, para posteriormente realizar el proceso de bases definitivas.

Gaby Molina destacó que la SEE es la dependencia más grande del gobierno del Estado, pues hay 72 mil trabajadores de la educación, de los cuales se desprenden 54 mil docentes en poco más de 11 mil 500 escuelas, en este caso, 518 mil alumnos de educación primaria de 935 mil de educación básica.

Hoy inicia una encomienda que implica una gran responsabilidad, enseñar a niñas y niños que serán el futuro del estado, dijo.

La secretaria de educación enfatizó a los beneficiados de este acto, que han quedado atrás los tiempos de corrupción educativa, en los cuales, se llevaban a cabo asignaciones irregulares o cambios de centro de trabajo por fuera de la norma.

De manera que hizo un llamado especial a permanecer en los centros de trabajo, pues tan necesario es un maestro en Morelia que en una comunidad alejada en el municipio de Aquila, siendo igual de importante la educación para las infancias de cada zona del estado.