ASF y UMSNH signan convenio para implementar el programa nacional de auditorías y auditores universitarios

Xalapa, Veracruz, a 14 de octubre de 2026.- En un hecho de carácter nacional que marca el compromiso de las universidades públicas estatales en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, signó el Convenio de Colaboración para la implementación del Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios, el cual es impulsado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La rectora nicolaita y sus homólogas y homólogos de quince universidades del país asistieron al evento, el cual estuvo encabezado por el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel y por el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia.

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior mediante este acuerdo se fortalecerá la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la formación ética de las y los universitarios que serán los profesionistas del futuro.

En este marco, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, destacó la relevancia de este convenio, que dijo, es una muestra de que las universidades estatales tienen en sus principios fundamentales el manejo correcto de los recursos, los cuales deben destinarse de manera íntegra para mejorar las condiciones de las propias instituciones y en favor de las y los estudiantes, docentes y del personal administrativo.

“La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está dispuesta a colaborar en todas las acciones que desde la Auditoría Superior de la Federación se convoquen, porque trabajar por la transparencia fortalece a nuestras universidades, a sus comunidades y también a México”, afirmó Yarabí Ávila.

De acuerdo con la ANUIES, su titular, Luis Armando González Placencia, indicó que los recursos públicos provienen de las contribuciones ciudadanas y deben traducirse en infraestructura y servicios para la sociedad, tras referir que la participación estudiantil permitirá formar profesionales comprometidos con la integridad.