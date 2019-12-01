Aprende a dominar el análisis de datos en conocimiento útil

Guadalajara, Jalisco, 11 de septiembre del 2025.- En un mundo donde la información se ha convertido en el recurso más valioso, el dominio del análisis de datos es clave para impulsar la innovación, la competitividad y la toma de decisiones estratégicas en todos los sectores.

La Maestría en Big Data en línea es un programa académico diseñado para formar líderes capaces de transformar datos masivos en conocimiento útil y soluciones tecnológicas aplicables al entorno empresarial y social.



En qué consiste

Este programa se imparte completamente en línea bajo un plan cuatrimestral y tiene una duración de 5 cuatrimestres (1 año y 8 meses). Su modelo flexible permite equilibrar la vida personal y profesional con los estudios, sin perder calidad académica.

El egresado de esta maestría será un profesional especializado en diseñar e implementar estrategias para la gestión de sistemas de datos mediante proyectos innovadores.



Competencias y más

Tendrá las competencias necesarias para resolver problemas complejos aplicando innovación tecnológica, crear y evaluar procesos computacionales, y utilizar herramientas avanzadas para la visualización de datos que faciliten la toma de decisiones. Asimismo, estará preparado para desarrollar y optimizar sistemas de procesamiento, análisis y gestión de datos masivos que incrementen la competitividad de las organizaciones.

La maestría está dirigida a quienes desean adentrarse en el mundo del big data con un enfoque práctico y estratégico. Es ideal para personas con pensamiento innovador, interés en la investigación de nuevas tecnologías y habilidades de abstracción para el análisis de problemas.

Uno de los grandes diferenciales de este programa es su colaboración con Arizona State University (ASU), institución que enriquece los planes de estudio con contenidos de clase mundial.

A lo anterior se suma el Success Center de la UAG, un espacio de coaching profesional que acompaña a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades y fortalece su preparación para enfrentar los retos del mercado laboral.

La modalidad en línea de este programa está diseñada para adaptarse a las necesidades de cada estudiante, ofreciendo una trayectoria flexible que garantiza formación de calidad y preparación global sin comprometer el balance personal.

Si buscas un futuro profesional sólido en una de las áreas con mayor crecimiento y demanda en el mundo, la Maestría en Big Data en línea es tu mejor opción y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) tiene todo para que convierta en un líder de éxito global.