Apoyo a la ciencia y la investigación, eje medular de la administración de Yarabí Ávila; se impulsaron 507 proyectos de investigación en 2025

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.- El apoyo a la ciencia y la investigación ha sido un eje medular de la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, por lo que en 2025 se impulsaron 507 proyectos de investigadoras e investigadores nicolaitas, quienes con sus aportaciones han contribuido al desarrollo del Estado.

Durante el año que está por concluir de los 507 proyectos, 485 fueron aprobados por la casa de estudios a través de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), en tanto, 22 proyectos por la Secretaría de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), sumando una bolsa total de 47 millones 778 mil 149 pesos.

Dichas investigaciones estuvieron orientadas a diversas disciplinas como Ciencias de la Salud, Ciencias Agropecuarias y Forestales, Humanidades, Ciencias de la Conducta y Ciencias Físico-Matemáticas, por mencionar algunas, reafirmando así, el compromiso de la institución y de las y los investigadores nicolaitas con la generación de conocimiento al servicio de la sociedad.

El titular de la CIC, Jaime Espino Valencia, indicó que el desarrollo de proyectos en distintas áreas del conocimiento contribuirá también a la incorporación de alumnas y alumnos de licenciatura y de posgrado al ámbito de la investigación fortaleciendo su formación académica y profesional, y a su vez generarán un impacto en el desarrollo local, regional y nacional.

“Agradecemos todo el apoyo recibido por parte de la rectora Yarabí Ávila en este año 2025 para el ejercicio de proyectos de investigación con lo cual pudimos cumplir nuestras metas y objetivos así como los alcances en términos de investigación científica”, apuntó el funcionario.